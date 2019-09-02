太陽能電池價格連3周持平 需求後市看俏

研調機構 TrendForce 旗下 EnergyTrend 調查，中國與海外太陽能電池報價已連續 3 周持平表現，整體市場處於築底情況，止跌回穩跡象明顯，看好中國國內太陽能電場專案，可望在十一長假前完成採購，而海外市場需求也可望趕在年底前啟動，產業需求看俏。

太陽能電池中國與海外報價，已連續 3 周持平表現，TrendForce 指出，整體市場正在築底，先前跌幅最慘的電池片也不再續跌，近 2 週看來已止跌回穩，端看後續需求動能何時啟動。

展望後市，TrendForce 指出，中國國內專案陸續開始評估議價，預計十一長假前會完成採購，待長假後開工。而海外市場也將陸續有專案開工，特別是需要今年完工併網的專案，預期將與中國國內需求期重疊，動能相加乘之下，太陽能市場後市看俏。

太陽能產業市況從去年下半年以來持續低迷，近一年以來，僅太陽能模組廠安集 (6477-TW) 維持季季獲利的強勁表現，而聯合再生 (3576-TW)、茂迪 (6244-TW) 及太極 (4934-TW)，今年第 2 季毛利率已轉正，持續朝轉盈目標穩健邁進。在太陽能電池價格可望回穩下，加上需求看旺，太陽能廠營運有機會逐步轉佳。