元晶進軍日本 瞄準住宅與鹽灘型案場

鉅亨網記者魏志豪 馬來西亞 2025-02-19 11:59

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元晶表示，公司耕耘日本市場前後已有約十來年的歷史，且已與日本重要客戶建立穩定夥伴關係，最新穎的 TOPCon 模組於去年也已開始出貨。日本是一個成熟的太陽能安裝市場，每年都有 4-5GW 的安裝量，是台灣安裝量的 2 倍以上。

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據了解，東京都政府自今年 4 月起將開始實施新建住宅必須強制裝設太陽能的政策。加上日本的住宅電費高昂，約比台灣貴 4 至 5 成，使得日本的住宅太陽能安裝量蓬勃發展。近年安裝戶數可達每年近 20 萬戶，安裝容量超過 1GW，幾乎達台灣整體安裝量 6 成以上，元晶看準該商機，推出適合日本住宅市場的太陽能板，並在此次會場展出。

元晶也強調，日本跟台灣一樣是海島型氣候，對太陽能產品的耐候性需求本來就有共通性。台灣在彰濱工業區多達近 600MW 的鹽灘型太陽能電廠應用案例，走在世界許多國家前面，元晶參與日本市場的另一個策略，就是將現行台灣鹽灘型的太陽能產品技術與經驗推廣到日本。