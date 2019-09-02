〈兒童理財正夯〉小孩可能比社會新鮮人有錢！兒童帳戶平均存超過38萬元

在少子化浪潮下，許多父母早早便為孩子開立專屬的兒童理財帳戶，除了北富銀推出兒童帳戶外，另有永豐銀行、元大銀行、台新銀行等也推兒童理財帳戶，據銀行統計，平均每位兒童資產超過 38 萬元，顯示現在小孩可能比有些初出社會的大人更有錢。

根據富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行統計，截至今年 6 月底，該行兒童理財帳戶總戶數已接近 25 萬，平均每位兒童都堪稱「小富翁」，平均資產超過 38 萬元，每年以 2 至 3 月、7 至 8 月為 2 大開戶尖峰，可見大多數父母趁著農曆春節前後、暑假期間，為孩子開立小富翁帳戶，其中，5 歲以下開戶占比超過 30%，顯示大多數父母在孩子 5 歲前，提早為子女做好理財規劃，搶存人生第一桶金。

台北富邦銀行自 1999 年率先推出小富翁帳戶，除了有專屬金融卡與存摺，一本存摺可同時管理多種資產，包含新台幣、外幣與信託基金投資等帳戶，讓父母可以為孩子規劃多元的投資理財配置。

北富銀個金總處長郭倍廷表示，現代父母生得少，願意投注更多資源在孩子身上，且隨著理財觀念的普及，更多父母在孩子還小的時候，就開立小富翁帳戶，專款專用，兒童理財帳戶有專屬金融卡與存摺，一本存摺可同時管理多種資產，包含新台幣、外幣與信託基金投資等帳戶。

郭倍廷指出，北富銀小富翁帳戶每年穩定成長，平均每年新開戶數超過 1 萬戶，以每年的開戶熱門期間來看，開戶的小朋友以 5 歲以下為最大宗，其次為 6 至 9 歲，顯示小富翁的父母多在孩子學齡前，就為孩子開立專屬帳戶，及早為孩子打好理財的基礎。

此外，除了北富銀推出兒童帳戶外，另有永豐銀行、元大銀行、台新銀行等也有推出兒童理財帳戶，且大多數優惠以規劃信託、申購基金、購買保險為主，不僅能夠協助父母累積子女的教育基金，同時也能養成儲蓄的好習慣。