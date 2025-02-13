〈友達法說〉友達晶材結束太陽能業務布局半導體 后里廠售美光業外利益估18億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-13 20:41

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面板大廠友達 (2409-TW) 今 (13) 日公告，子公司友達晶材處分后里廠土地及建物，以 30.5 億元出售給記憶體大廠美光，加上去年已出售的西側部分，預計將認列業外利益 18 億元。

此外，友達董事長彭双浪在今日法說會上表示，友達晶材將退出太陽能單晶晶片業務，轉往聚焦半導體業務發展，友達晶材未來將整併到友達台中廠區。此外，目前新加坡廠也已經整理完畢，進入出售、尋找買家的階段。

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彭双浪表示，資產活化不是只有買，活化不是只有賣，還有「騰籠換鳥」，像是過去龍潭廠的 4、5 代線，現在已經關掉 4 代線已經一條 5 代線，但並沒有要賣，而是要建置 Micro LED 產能。

彭双浪指出，有些廠房產線若具備未來性，會針對高值性產品做擴充，但沒有具備未來運用價值的就會活化出售，藉此充實營運資金、優化財務結構、以因應未來新投資所需。