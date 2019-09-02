高盛下調印度經濟增長 刺激央行降息預期

印度上週五 (30 日) 公布經濟增速至 6 年來新低，促使經濟學家紛紛下調印度經濟增長預期，同時預測印度央行 (RBI) 將進一步降息，穩定擴張步伐。

高盛首席印度經濟學家 Prachi Mishra 發布報告指出，該國 GDP 增長率強烈反應經濟下行風險，因此對未來增長預期進行調整，同時預測央行下一季降息兩碼。

截至 2020 年 3 月，高盛預期印度經濟增長為 6.9%，在印度公布第 2 季的疲軟前景後，將增長率下修至 6%，跟進花旗 (Citigroup) 與野村 (Nomura) 預期。

經濟學家表示，即便今年已經歷四度降息，疲軟的經濟成長仍為印度央行提供更多降息可能。

上週五 (30 日)，印度政府公布經濟增長數據，顯示該國經濟增長已連續 5 個季度放緩，創 2013 年 3 月以來新低。主要受到國內需求與投資走低，導致印度企業淨利出現雙位數下滑。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 預期印度經濟增長將低於 6%；彭博經濟學家預期增長則自 7%，微幅下滑至 6.6%。

儘管如此，印度政府仍堅持本財年增長預期為 7%，並在近日公布一系列政策，力求改善該國長期經濟成長，例如藉由合併國營銀行刺激放貸、鬆綁外資採購吸引投資，以及在汽車購買上給予優惠等。