〈分析〉印度經濟成長嚴重放緩 政府仍缺長期解決方案

截至去年年底，印度仍是世界上經濟成長最快的主要經濟體。但今年，它已經把此一頭銜還給中國，同時，他們所面對的蕭條問題似乎變得愈來愈嚴重。

2019 年第 1 季，印度 GDP 增速降到 5.8% 的 5 年低點，第 2 季的數據預計進一步下滑。印度的汽車產業已經削減了數十萬個工作職位，而聯合利華 (UL-US) 等消費品公司也因為需求放緩，而大幅降價。

印度 GDP 年增率表現 圖片：tradingeconomics

放寬規定爭取外資

據《CNN》報導，為推升經濟發展，印度政府已採取了多項措施。上週，印度公布了新創公司的減稅政策，以及房貸與車貸優惠，還向國營銀行注資 7000 億盧比種種新政。

接下來，為爭取外資，印度也宣布放寬規定，允許外資全額投資，開闢印度龐大的煤炭產業。此外，還放寬一些本地採購的限額規定，讓蘋果這樣的全球零售商，可以在印度開設直營店。

考慮到在美中貿易戰之下，許多廠商正研究撤離中國，據稱印度政府討論了一份「目標公司」名單，希望吸引蘋果、鴻海、緯創、和碩等公司，轉往印度設廠。

難以解決長期經濟問題

但是這許多短期方案，可能依然無法解決對印度經濟健康更深層的憂慮。

Capital Economics 資深印度經濟學家 Shilan Shah 表示，這都是一些稍微加快成長的快速修復方案，但如果沒有其他的改變，當需求超過供應，可能會面臨通貨膨脹的風險。

Ashoka University 經濟學教授 Anuradha Saha 認為，目前印度最迫切的需求，是勞動力市場的改革，當前印度的失業率，來到過去數十年來的高點。

Saha 表示，政府正在尋求解決方案，外資似乎是一個非常快速的解決方案，但不能解決長期問題。

央行獨立性正遭打擊

除了政策調整，印度政府還取得央行的幫助，以在目前全球貿易戰的局勢下奮力拚搏。印度央行今年 4 度降息，週一更宣布，會將 1.76 兆盧比 (約 245 億美元) 的超額準備金移轉給政府。

前任央行總裁 Urjit Patel 據稱並不同意此舉，因此突然辭職，印度政府也很快在 24 小時內，安排 Shaktikanta Das 接任總裁。但這麼一來，也使央行的獨立性受到外界質疑。

Saha 指出，中央銀行與政府之間的更多協調，對於「運轉良好的經濟」至關重要，但如果經濟嚴重放緩，那麼要靠央行撐腰需要特別謹慎。

央行的干預也產生了獨立性的問題，以及它幫助的是美化政府經濟成長數據，而不是讓印度經濟長期健康。

Shah 就認為，利用央行取得資金，可能開創一個危險的先例。一旦有了前例可循，就沒有什麼可以阻止政府，一次一次地利用央行資金來解決眼前的問題。