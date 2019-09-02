〈郭台銘參選總統〉發文再談中東行 「中華民國要和全世界有影響力的人交朋友」

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (2) 日在臉書發文，除了再次重申台灣在實體及 ICT 產業上適合與沙國建立緊密的合作關係外，他也再次強調政治誤國莫過於耽誤教育，能源議題需要科學與專業，中華民國要和全世界有影響力的人交朋友。

郭台銘表示，台灣在實體及 ICT 產業上有很好的實力，很適合與沙國建立緊密的合作關係，這種發展是要深度參與沙國在開放過程中工業發展的大量機會，而不僅是通商經貿往來。

他強調，現今經濟發展的背後已成為科技的整合，就算一般日常生活也早已不知不覺受科技影響，未來國與國的競爭就是科技的競爭、產業的競爭，沙國朝向實體工業發展一定與高科技相結合。

據了解，郭台銘在此次沙國行中，也與沙國的能源、工業、礦產部長，同時是沙烏地阿拉伯石油公司 Saudi Aramco 主席的法利赫 (Khalid al-Falih) 會面，除了參訪當地大學教育，郭台銘更邀請他到台灣訪問，對台灣的能源相關產業發展提供建議。

郭台銘也再次重申，現在不為自己賺錢，要用 40 年累積的能力、資源與人脈、帶著台灣的產業、年輕人到全世界開拓彊土搶錢、搶糧、搶市場，「市場靠競爭」，如果台灣人都有這個思惟，就不會陷入要選邉站的困境。