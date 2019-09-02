歐系外資調升欣興今、明年獲利預估 目標調上看46元

台股 PCB 族群近期股價強勢翻揚，歐系外資今 (2) 最新報告指出，欣興受惠 5G 及智慧型手機帶動 SBF 載板及高階 HDI 板需求，調升今、明兩年每股純益預估，調幅達 25%、31%，維持「優於大盤」評等，目標價並由 36 元調升為 46 元。

同時，歐系外資預估，欣興第 3 季營收將較第 2 季 197.4 億元再成長 17%，並調升 2019 年全年每股純益 2.19 元，及 2020 年每股純益 2.43 元。

欣興今年第 2 季稅後純益為 5.34 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.36 元，上半年稅後純益 9.19 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.63 元。

欣興預估 2020 年將有 161.8 億元資本支出，其中 100 億元是用於擴充台灣廠區產能。

先前美系外資重申「加碼」評等，目標價由 37.1 元調高至 50 元；日系外資重申「買進」評等，目標價由 39 元調高至 43.8 元。

外資認為，欣興第 2 季 ABF 載板業務表現強，加上成本控制優預期，產品線毛利率轉佳，看好 ABF 動能將持續至下半年，第 3 季也會有 HDI、PCB 增添成長助力，管理層表示，第 2 季產能利用率提升，第 3 季 ABF 產能也充足、且客戶需求良好，來自季節性需求上升， PCB 及 HDI 稼動率都將提升。