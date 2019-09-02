計程車汰舊換新補助車齡降至7年 交長：名額倍增至1萬輛

總統蔡英文、台北市長柯文哲與交通部長林佳龍，今 (2) 日出席台灣計程車服務 2.0 升級計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示。林佳龍宣布，原定 6 月起兩波汰舊換新補助總量 1.2 萬輛分 3 年補助，但因反應太熱烈，因此首年補助從 5000 輛加碼至 1 萬輛，且車齡限制從 10 年以上降至 7 年，以個人計程車優先。

中華民國汽車運輸駕駛員全國總工會今天舉辦記者會，出現難得的蔡柯會，現場安排多輛新型態多元網約計程車及補助後的黃色計程車展示，其中 1 輛車價逾 300 萬元的白色特斯拉 Model X 成為全場焦點，蔡總統也入座體驗。

柯文哲表示，在公共運輸的三層架構下，計程車應介於捷運與接駁公車之間，因此，台北市積極將計程車納入公共運輸，包括推出敬老、愛心卡補助 50 元。另外，台北市也開放計程車招呼站，共有 298 處，另外有 6 個計程車服務站，附有休息室、盥洗室、3C 充電站等，未來會按計程車需求來提供。

柯文哲指出，目前台北市汰舊換新申請件數有 1200 多件，電動車僅 3 輛，並表示中央有政策，台北市都可以先行試辦，台北市資源豐富，會全力配合。

林佳龍則點出計程車目前面臨的雙重困境，大眾運輸網絡愈趨完整及 Uber 共享經濟興起，皆對計程車載客量造成衝擊。林佳龍強調，必須要導向人合法、車合法，在公平環境下提升品質，乘客至上，讓 Uber 創新共享經濟的核心特色能導入台灣，創造三贏。

林佳龍表示，6、7 月有 2 波汰舊換新補助，約 4080 位計程車駕駛員通過審查標準，不過實在是供不應求，林佳龍宣布，第 1 年從原來的 5000 輛加碼至 1 萬輛，但交車時間將會延誤。另外，申請汰舊換新的資格，也從車齡限制 10 年以上降至 7 年，以個人司機優先，車行則列第二波。

蔡英文則期許計程車能轉型成社會安全網的一環，不僅只是接駁，而是有很多社會功能，並期待駕駛具有職人精神，將會協助交通部跨部會討論提升計畫。