華映訂單量歸零依法資遣員工 將籌措資遣費、電費 工廠將不再復工

大同 (2371-TW) 旗下子公司華映因大量裁員今 (30) 日召開重訊，華映董事長蔡江隆表示，因緊急處分嚴重影響客戶信心，訂單遽減歸零，將依法解雇員工，同時也因沒錢繳電費而遭台電停電，將努力籌備資遣費與電費，目前廠房已預防性停機作業，將不再復工；作為母公司的大同，財務長彭文傑則表示，先前的虧損已經認列完畢，後續虧損則將同樣依持股比例認列。

華映今年 3 月首波裁員資遣 2500 人，董事會日前決議，將再解僱 2100 名員工，其中，遭解僱 5 名高階主管回聘，包括總經理及發言人。

蔡江隆指出，公司由於處於緊急處分情況，嚴重影響客戶、投資人信心，訂單量驟減至零，因此依法大量解僱勞工；而彭文傑也強調，大同將在法令允許狀況，協助彌補華映資金缺口。

華映先前計畫出售或出租 4.5 代廠，留 6 代廠求生，蔡江隆對此表示，目前 4.5 代廠有業者洽詢中，但細節不便多說，而廠房因停電問題，減少設備損失，工廠已進行預防性停機，且不再復工。

大同第 2 季營收 81.16 億元，季增 0.14%，年減 49.9%；稅後虧損 44.3 億元，較去年同期大幅增加，每股虧損 1.94 元，大同旗下子公司華映，再度大量裁員，彭文傑表示，華映的虧損已認列，後續額外損失，將再依持股比例認列。

蔡江隆表示，因整體經濟環境不佳，營運嚴重虧損導致財務陷入困境，去年 12 月向桃園地院申請重整及緊急處分，今年 5 月遭裁定延長緊急處分 90 日，且於 7 月 29 日屆滿，依法不能再延長，不過，因律師認為桃園地院裁定有不適的地方，因此，8 月 8 日再提出抗告，現在由法院審理中。