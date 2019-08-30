蘋果申請折疊專利引想像 台廠卡位布局

蘋果 (APPL-US) 最新專利申請曝光，其中最引人注目的是「具折疊功能」的電子設備專利申請，市場解讀，蘋果可能在未來推出折疊手機，台系相關供應鏈也積極佈局相關商機，等待市場規模成長，目前包含宸鴻 TPK-KY(3673-TW)、面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 等，皆有因應卡位。

宸鴻就用奈米銀卡位折疊商機，宸鴻強調，奈米銀擁優良導電性、彎折性，將可應用在折疊產品上，現階段在實驗室折疊次數可達 40 萬次，等於每天折疊 100 次，產品可至少使用 10 年。

TPK-KY 表示，客戶產品最快第 4 季推出，現階段仍以 8 吋螢幕尺寸以下產品居多，彎折平板、NB 則開發中，預期明年小量生產。

友達同樣也積極卡位，董事長彭双浪表示，友達不會缺席折疊市場，今年 Touch Taiwan 友達就展現內折與外折的折疊面板，目前已可達量產階段，今年底前有機會看到與客戶合作產品推出。

不過，友達也坦言，目前趨勢來看，產品將以內折為主，外折有螢幕保護問題，還有技術待克服

群創同樣加快腳步布局，本次 Touch Taiwan 中，也展現雙拼曲面、三折的面板，另外偏光板廠明基材 (8215-TW) 、誠美材也有相應產品，明基材從應用折疊產品的整合性上板，誠美材 (4960-TW) 則以材料為主。