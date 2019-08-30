首購買氣穩定 信義房屋8月門市交易量月減7%

上市房仲業信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 8 月前 27 天成交資料，結果顯示， 8 月受部分地區連續大雨影響，加上 8 月為民俗月與暑假傳統淡季，房市交易量較 7 月減少約 7%，不過房市首購買氣穩定，今年買氣優於去年的趨勢未改變，房市交易量仍較去年同期增加約 8%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，全年到第 3 季，房市就步入傳統淡季，包括可能受到颱風、民俗月、客戶或從業人員利用暑假帶家人出國等，通常交易量明顯萎縮，不過，今年淡季交易量衰退幅度並不顯著，反應市場仍有穩定自用買盤回流，若價格接近實價，產品又屬於市場主流的標準品，就能夠加快銷售速度。

台北市 8 月房市交易量，月減 5%，但較去年同期成長 5%，中正區、士林區與內湖區是 8 月交易量表現較好的區域，新北市則是交易量月減 9%，但年增 7%，表現較好的區域包括有汐止、永和、新莊、泰山與林口地區，顯示比較偏向首購產品區域在 8 月房市表現相對穩定。

至於桃園房市交易量則月減 8%，但年增 4%，台中市則是交易量月減 8%，但買氣優於去年同期，增加超過 2 成，台南市則是月減 12%，且大致較去年同期持平，高雄市則是交易量明顯復甦，年增與月增幅度雙雙超過 2 成，可能受到當地預售市場推案量增帶動整體買氣，成屋市場交易量也明顯升溫。

曾敬德表示，今年第 4 季多少仍會受到選舉干擾，不過今年回流的自用買盤需求穩定，尤其是首購型買盤需求明確，相對比較不受到外在情勢變化干擾，至於房價短期內還是偏向盤整，近一年的實價行情還是買方重要的參考基礎。