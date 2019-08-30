盤前財經大事搶先讀2019年8月30日

今日操盤前瞻

日本 7 月工業生產指數

南韓央行利率決策

美國 8 月芝加哥 PMI

法說會：台紙、第一金、康控 - KY

除權息：台橡、利奇、天鈺、大甲、巨庭、安碁等

川普爆料：美中電話談判 這次「層級不同」

美中重啟談判曙光乍現，美國總統川普週四 (29 日) 接受外媒專訪表示，美國和中國貿易談判代表將於今日稍晚時間舉行 (電話) 會談，這場會談主要是在緩解兩國之間的貿易緊張局勢，但他並未提供更多細節。閱讀全文...

蘋果邀請函來啦！ 9 月 10 日 iPhone 新品「僅限創新」將揭密

蘋果週四 (29 日) 向各大媒體發出年度邀請函，揭露秋季發表會將在美東時間 9 月 10 日上午 10 時 (台北時間 9 月 11 日凌晨 1 時) 於庫帕提諾的賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater) 盛大登場。閱讀全文...

無懼新台幣貶值匯損攀升 壽險業 7 月稅前盈餘年增近 3 成

壽險業 7 月匯損因新台幣貶值雖持續增加，但仍不影響獲利表現，金管會統計，7 月整體壽險業匯損高達 1357 億元，但稅前損益仍有 1374 億元，較去年同期增加 297 億元、年增幅將近 3 成。閱讀全文...

不受私菸案影響 玉山銀踹走台新銀奪 7 月發卡王冠軍

信用卡市場戰況白熱化，流通卡量第三大的玉山銀行靠著「U Bear」高趴數現金回饋踹下台新銀行，單月發卡量衝上 12.7 萬張拿下 7 月發卡王寶座，台新則以 8.3 萬張屈居第二，兩家銀行下半年將陸續搶發新卡拚市占，信用卡競爭將更加激烈。閱讀全文...

金控大股東透明化方案年底上路 明年 Q2 起 5 種藏鏡人全都露

家族金控大股東背後的藏鏡人注意了，金管會昨 (29) 日預告金控法、銀行法修正草案，明年第 2 季起 5 種形式持股方式須申報實質受益人或最終控制權人，相關規範預計今年底生效，屆時將有半年緩衝期，換言之，明年第 2 季起將進行首次申報。閱讀全文...