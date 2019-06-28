〈房產〉信義房屋6月門市交易持續回溫 交易量年、月雙增

房仲業者信義房屋 (9940-TW) 統計 6 月門市前 26 天成交資料顯示，結果顯示， 6 月延續今年上半年持續回溫的量增表現，交易量年增 11%、月增約 4%，今年房市交易量明顯優於去年同期，6 月房市買氣仍維持相對高檔。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前兩年遞延的觀望買盤持續回籠，今年上半年的房市交易量明顯優於去年同期，從信義房屋長年的購屋意向調查資料顯示，這波民眾看壞房市的比例已經從 75% 一路收斂到剩下 35%，認為未來房價持平比例大增，不少民眾發現最近一兩年價格波動不大，但自己年紀越來越大且需求迫切，因而持續回籠到市場上購屋，帶動市場交易量增。

全台各主要都會區中，北台灣交易量都呈現持續回溫的走勢，台北市交易量月增近 12%，年增 4.4%，新北市則是年增 18.4%，桃園市則是交易量年增率與月增率都在 1 成以上，台中與高雄市因為短期內基期已高，加上房價有段明顯漲幅，因此交易量仍呈現年增表現，但月增率表現不如北部地區。

曾敬德表示，第 3 季雖然是傳統淡季，但上半年買氣回籠態勢未歇，第 3 季的房市應會持續見到買盤持續回流，不過隨總統大選的時間逐漸靠近，也可能影響高端市場的買氣。