超長期債券或令市場不安 梅努欽的構想恐難實現

美國政府最近表明「認真考慮」發行「超長期債券」，有可能標示著對發行債券策略的改變，但成功的機率似乎不高，反倒徒增市場的猜測與不安。

據《彭博》報導，財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 所提超長期債券的想法，在國家債務管理精英顧問團隊那裡，可能遭到阻力。據知情人士透露，財政部借款顧問委員會 (TBAC)，先前已經反對發行超長期債券，而到目前為止，委員會的立場沒有任何改變。

美國財政部曾有過一段任性發行債券的時期，但自 1970 年代之後，已開始轉向一種可預期的債券發行機制。根據紐約 Fed 分行 2007 年的分析，在此之前，政府發行債券完全基於戰術考量，經常讓投資者措手不及，造成市場混亂。

美政府希望利用廉價成本長期借貸

對華爾街人士來說，發行 50 年期和 100 年期債券的可能性，似乎是一種戰術決定。美國政府有意利用當前的超低殖利率，用廉價成本綁定更長期的借貸。

美國銀行 (Bank of America Corp) 利率策略主管 Mark Cabana 表示，當前財政部愈來愈注重市場時機和市場預期，鑑於當前如此低的利率水準，他們試圖加以利用，這也代表了政府發行債券管理方法的一種相當大的變化。

30 年期美債殖利率週三觸及紀錄低點 1.90%，在全球負利率債券愈來愈多之後，長期美債的吸引力上升，也造成美債殖利率自 2018 年底以來一路下滑。梅努欽也在週三表達，正非常認真考慮發行超過 30 年期的債券。

反對的理由依然存在

2 年前，川普政府就有類似的嘗試，但市場顯然並沒有這樣的需求。

2017 年任 TBAC 主席，目前為 Brevan Howard Asset Management 首席美國經濟學家的 Jason Cummins 表示，在 2017 年 5 月，TBAC 已經研究過 50 年及 100 年期美債的優缺點，並認為，財政部的目標應放在債券發行的定期與可預測性，毫無推出超長期債券的必要，而現在也仍是如此。

雖然梅努欽不受 TBAC 的建議約束，但在華爾街與顧問們的冷淡態度下，2007 年他擱置了類似的計畫。

根據摩根大通週四公布的調查，機構法人對超長期債券的支持比兩年前高，但過半的受訪者，仍然更喜歡 20 年期的債券。

巴克萊銀行策略師 Anshul Pradhan 和 Andres Mok 在最新的報告中指出，阻礙財政部在 2017 年繼續推進的原因仍然存在，超長期債券沒有定期及可預測的需求。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)