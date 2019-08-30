週末集會前夕 三名香港抗議活動領導人被捕

在香港當局試圖壓制已持續近三個月的歷史性撐民主示威遊行之際，該亞洲金融中心的著名活動人士黃之鋒等人被逮捕。

根據香港眾誌發布的聲明，現年 22 歲的黃之鋒於週五 07:30 左右被捕。他此前曾因參加香港 2014 年「佔中」運動而入獄。警方發言人表示，她無法立即對此置評，另外還有兩名著名活動人士陳浩天和周庭也被逮捕。

聲明稱，黃之鋒是在前往地鐵站的路上， 「突然被推入街頭的一輛私家車。他現在因三項指控被帶往灣仔的警察總部。我們將繼續關注這一事件。我們的律師正在研究此案。 」

逮捕黃之鋒、陳浩天和周庭，似乎是當局對數月來的抗議運動的更全面打壓的一部分；這次運動起因是反對修訂逃犯條例法案，後來則擴大為更廣泛的民主訴求。昨日，警方還宣布禁止週六的一個大規模抗議活動；該活動的發起人是近期示威活動的主要組織者民間人權陣線。

眾志聯合創始人羅冠聰在一個 WhatsApp 媒體群中說，該政黨的另一成員周庭也於週五上午在家中被捕；稱她將被帶往灣仔警察總部，他們的律師正在跟進。支持獨立的活動人士陳浩天在 Facebook 發帖稱，他週四在香港機場被攔下。

黃之鋒被捕，發生在這塊前英國殖民地勢將舉行連續第 13 個週末的抗議活動之際，以及民間人權陣線領導人岑子傑被兩名身份不明的武裝蒙面男子襲擊的次日。 7 月份元朗遊行的組織者鍾健平周四也稱，他遭到四名男子襲擊。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)