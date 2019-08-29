美財政部長證實考慮「世紀債券」 與短期殖利率下滑無關

《彭博社》週三 (28 日) 專訪美國財政部長梅努欽，他證實，川普政府近期認真考慮發「世紀債券」，並稱這與短期殖利率下滑無關。

美國財政部長梅努欽週三表示川普政府正認真考慮發行五十年期公債、或一百年期「世紀債券」。

發行超長期債券將為 16 兆美元美債歷史性沿革，限制納稅人填補近 1 兆美元年度預算赤字的成本，並在殖利率下滑的情況下，仍為養老基金提供回報。

梅努欽稱：「如果條件合適，我預計我們將善加利用長期借款的優勢並加以執行。」

週三債市警鐘持續大響！10 年期與 2 年期殖利率曲線倒掛持續，30 年期國債債券收益率跌至歷史低點 1.91%。

梅努欽反駁外界看法：「考慮發行超長期債券與短期美債殖利率的下降是無關的。」

梅努欽稱：「評論我們的結論還為時過早，美財政部正在積極地重新審視這個可能性，這是一個需要非常認真考慮的事情。」

過去這樣的想法在 2017 年曾被提出，但遭到市場多數分析師表示不贊同而作罷。

當時 Jefferies LLC 的經濟學家 Thomas Simons 認為，政府發行此類超長天期債券非百利無一害，是一場又複雜又費時的工程。

不過時至今日，「世紀債券」賣家、買家大有人在。今年，奧地利就成功拍賣了 2 批「百年債券」。殖利率僅有 1.171%，且到期日為 2117 年 9 月，拍賣的規模卻高達 10.5 億歐元。

許多退休基金、保險公司，對於投資等級的長天期債券，需求很高。也反映出對未來通膨預期、利率展望都將更低的結果。

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