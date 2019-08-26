經濟衰退風險上升 策略師：債券殖利率將續跌

殖利率下跌走勢似乎一時難擋。在一系列殖利率曲線倒掛後，美國國債殖利率率上週五 (23 日) 再度下滑，在美國與中國的貿易爭端升級後，10 年期美國國債殖利率跌至 2 年期美國國債殖利率之下，許多人認為這是美國經濟衰退的前兆。

由於中國對美國商品加徵報復性關稅以及川普總統要求美國企業將生產轉移出中國，對立進一步加劇，股市也激烈回應。主要股指大幅下挫，道瓊工業平均指數下跌超過 600 點。收盤後不久，川普宣布將對大部分中國進口商品提高原訂加徵關稅稅率。

雖然聯準會 (Fed) 主席鮑爾在懷俄明州 Jackson Hole 舉行的年度峰會上備受期待的演講中表示，在貿易戰中貨幣政策沒有明確的「準則」，Fed 將「適度採取行動」維持經濟擴張。

但美國銀行美林證美國利率策略主管 Mark Cabana 表示，這些話可能不足以阻止債券殖利率下滑。

他指出，「經濟成長和通膨的下行風險的確出現，且殖利率可能需要進一步下跌，」「殖利率曲線倒掛會更多一點，特別是鑑於 Fed 迄今並未真正試圖在寬鬆政策中採取超級激進措施，這會增加經濟成長和通膨預期進一步下降的風險。」

Cabana 表示，美林「預測」10 年期殖利率的目標值在 1.25%，在週五 (23 日) 收盤時僅略高於 1.5%。而且，雖然較低的殖利率確實有可能重新提振經濟活動，但他擔心也可能會因為錯誤的原因而繼續崩跌。

他說，雖然 Fed 可以透過降低借貸成本來刺激經濟活動，但「它主要反映的是對長期經濟成長和通貨膨脹的擔憂，所以 Fed 會繼續採取行動以支持經濟復甦，這意味著它們將繼續降低利率。」

Cabana 說，「所以，我們認為利率下降不一定是出於正當理由，但它們應該有助於為預計未來幾個月的經濟放緩提供一點抵銷作用。」

該策略師警告，隨著德國經濟成長放緩、對中國經濟成長的擔憂、香港持續的抗議活動以及英國脫歐的可能性增加，外圍風險的數量只會增加。

Cabana 說，「我們還沒有陷入經濟衰退，但風險肯定會增加，」「我們認為經濟的確可能會放緩，但不會出現收縮。雖然消費者和就業市場應具有足夠的韌性來防止經濟衰退，但這些風險顯然在上升。」