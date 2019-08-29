川普關稅步步逼近 蘋果對中國依賴卻日益加深

《路透社》週三 (28 日) 報導，蘋果公司供應鏈數據顯示，隨著川普關稅逼近，蘋果對中國的依賴仍日益加深。

9 月 1 日起川普政府將對 3000 億美元中輸美關稅清單課以 15% 稅率，蘋果「可穿戴設備，家用和配件」將被課以關稅，包括蘋果 AirPods 無線耳機、Beats、HomePod 揚聲器。蘋果 Mac、iPhone 和 iPad 中輸美產品將於 12 月 15 日起課以 15% 關稅。

蘋果和亞洲供應鏈關係緊密。鴻海 (2317-TW) 旗下富士康、和碩 (4938-TW) 、緯創 (3231-TW) 等代工廠雇傭了數十萬名中國工人組裝蘋果設備。

富士康於中國的代工廠數量，從 2015 年的 19 家工廠增至 2019 年的 29 家。(圖片：AFP)

儘管蘋果供應鏈已將產線轉移印度與巴西等地，但代工廠數量仍不及中國。

根據蘋果提供的資料顯示，中國內地的代工工廠增加的工廠數量遠遠超過其他國家，單就富士康工廠數而言，從 2015 年的 19 家工廠增至 2019 年的 29 家，和碩從 8 家增至 12 家。

除了代工廠之外，蘋果產品使用的晶片、玻璃、鋁外殼、電纜、電路板等供應商，近年來更多地集中在中國。

供應商群聚中國的效應之下，蘋果無須儲備長天期零組件的庫存，能在中國每年生產數億台設備。

資料顯示，2015 年，在所有供應商所在地中，中國占 44.9%，但至 2019 年該比例升至 47.6%。

即使蘋果 (AAPL-US) 可以轉向東南亞的供應鏈等組裝產品，與蘋果的整體需求來說，產量也實在是太小，因為世上很少有其他國家擁有與中國一樣龐大的勞動力，越南是蘋果多年來生產配件的國家，其人口不到中國的十分之一。

舊金山供應鏈公司 Fictiv 首席執行長 Dave Evans 表示，在中國以外的地區，世界上很少有地方有每天生產 60 萬部手機的基礎設施。

受益於供應商群聚效應、代工廠規模與中國勞動力等多項因素，儘管隨著川普關稅逼近，蘋果對中國的依賴仍日益加深。

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