蘋果庫克今年首次大賣自家股票 進帳5千多萬美元

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克(Tim Cook ) 今年第一次出售自家股票。

庫克在 8 月 26 日賣出了蘋果 265160 股，每股均價 206.17 美元。此前 8 月 24 日，他以限制性股票單位收購 56 萬股蘋果股票，蘋果扣留 294840 股，以滿足限制性股票預扣稅的要求。

他以 10b5-1 交易計畫出售蘋果股票。(企業高層可以預設交易計畫的條件，包括價格和時間點，當這些預設條件滿足時，就會自動執行交易。）

根據庫克提交 SEC 的文件，他透過信託方式持續擁有 854849 蘋果股份，目前持有未投資的限制性股票單位代表著 182 萬股蘋果股票。

庫克上一回出售自家股票是一年前，即 2018 年 8 月 27 日，當時他以 5770 萬美元的價格賣出了 265160 股，均價 217.79 美元。當次交易同樣是在蘋果限制性股票歸屬後透過計畫出售。

蘋果沒有回應置評請求。

今年迄今蘋果上漲 30.3%，其中本季漲幅 3.8%。

《巴倫》商周上週評論，「沒有哪家美商比蘋果和中國的關係更緊密。」也因此，中美貿易戰對蘋果的衝擊比對其他美商來說還要劇烈，但本週稍早摩根大通分析師認為，「蘋果可望比投資者目前預期更好地駕馭這充滿挑戰的動能。」