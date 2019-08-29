【華冠投顧】台股驚驚漲，連三紅，站上月線，多空集結至尾聲，準備鳴槍!

美股昨日收漲，今日摩台期結算，台股開小紅後翻黑回測 10400 點整數，接著震盪走高拉尾盤，最後收漲 28 點，10462 作收，站上 5 日與月線! 連三漲!

結構方面: 電子股漲 0.42%，金融股跌 0.45%，傳產股漲 0.35%，OTC 漲 0.37%。

權值股方面: 台積電 (2330) 漲 2 元，收 254 元，大立光 (3008) 收平盤 3845 元，鴻海 (2317) 跌 0.5 元收 71.9 元，聯發科 (2454) 跌 0.5 元收 365.5 元。三大法人:

外資昨日才終結 12 賣，買了一天 12.8 億元，今日又轉賣 16.6 億元，投信買 3.6 億元，自營商買 4.2 億元。

昨日跟大家談: 觀察台股，弱中透強，盤面族群及個股輪動輪漲，創新高價，非常好操作。一轉眼台股驚驚漲也已經連三紅，今日收盤更站上月線。接下來看法: 台股築底已多時，多空大軍都已集結，到了攻擊發起線，只欠外資及量能表態! 個股操作建議: 避開高基期，鎖定低基期族群及個股，低進高出。

今日強勢族群個股方面: 資金再流向散熱三雄，超眾 (6230)、雙鴻(3324)、泰碩(3338) 等收漲，還有 PCB 族群: 楠梓電 (2316)，燿華(2367)，華通(2313)，金像電(2368)，瀚宇博(5469) 等收漲，其他遊戲股歐買尬 (3687)，笙科(5272)，單井(3490)，訊芯 KY(6451)，皇田(9951)，台嘉碩(3221)，台林(5353)，華泰(3257)，大學光(3218)，智伸科(4551) 等大漲!

分析師 林驛銘

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