【華冠投顧】護盤者聯盟反攻"倒數計時" 強股領先邁步走《二檔5G股》

◆盤勢分析

昨日提到「大盤逆著國際股市形成Ｋ棒組合之 "內困翻紅" 轉折型態，OTC 指數上到本月中、上旬的短套位置，控盤者在缺乏利多的背景下還願意為短線作解套動作，企圖心不言而喻」。

昨夜美股反彈，但因亞股表現不佳加上台股昨日已預先反應，大盤早盤落於盤下狹幅震盪，然而下半場再度展現強勢慣性逐漸墊高，終場 + 28 點收過昨高也剛剛好收上月線，OTC 指數 + 0.36% 同樣站上月線，對照亞洲股市幾乎全數收跌仍顯一枝獨秀。

現階段 "護盤者聯盟" 的目標是「護出台股底部並展開選舉行情」，而「底部」往往是在「利空 + 量縮」之中成形。

8 月份以來最不缺的就是利空（美中貿易戰紛擾、美國公債殖利率倒掛…），不過自 8/6 之後，台股每逢利空都見低點愈墊愈高現象，同時大盤成交量逐步萎縮至千億左右，震盪過程亦見賣壓日漸減輕現象。

今日摩台期結算過後，數日之內大盤月線扣抵即將加速來到低檔，技術面提供了有利多方發球的機會，預計 "護盤者聯盟" 反攻進入 "倒數計時" … （事實上，中小型股已經在上演選舉行情）。

＜操作策略＞

昨日市價獲利出清持股《3004 豐達科》，因為追蹤籌碼發現有不少 "隔日沖大戶" 進場攪和，恐造成短線籌碼發散，不過今日股價仍有續創新高表現，代表控盤大咖作價企圖心不弱，後續可留意是否有再次上車的機會。《3019 亞光》今日領先光學族群創反彈新高，可是股價來到 7 月份主要套牢區遇壓拉回，短線需要沉澱一下套牢籌碼。

週一 (8/26) 盤後分析文才提醒可留意 PCB 族群當中的《3144 新揚科》、《2316 楠梓電》、《6191 精成科》… 等，今日便由《2316 楠梓電》立馬漲停帶動整個族群走強，目前相關個股輪漲節奏依舊不變。

這幾天台股活蹦亂跳的個股漸漸變多，印證了「護盤者聯盟」積極「護出台股底部、營造選舉行情」的心態。今日升楷再與大家分享 2 檔 5G 概念股，一檔才剛剛出現多頭表態企圖，一檔則是強勢整理幾近尾聲，請大家務必好好把握！

＜強弱勢股＞

強勢股方面，PCB 族群在《2316 楠梓電》漲停創高帶動下，包括《2367 燿華》、《2313 華通》、《2368 金像電》、《6191 精成科》… 等同步放量走揚，為今日表現最整齊之強勢族群；IC 設計族群亦持續輪漲，今日由《3034 聯詠》、《2379 瑞昱》、《3035 智源》、《6533 晶心科》、《3661 世芯 - KY》… 領銜主攻；此外，散熱雙雄《6230 超眾》、《3324 雙鴻》與面板雙雄《2409 友達》、《3481 群創》亦獲買盤進駐。

弱勢股方面，受到大陸紫光投資 DRAM 廠後年投產衝擊，今日記體體族群表現低迷，《2408 南亞科》、《2344 華邦電》、《2337 旺宏》… 同步下跌；短線急漲的 MOSFET 族群《5299 杰力》、《6435 大中》、《3317 尼克森》也出現調節賣壓。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

