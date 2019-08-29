摩台結算前多空震盪 電子股撐盤 守穩10400大關

美國將分批對中國進口的 3000 億美元商品，壓抑亞股今日走勢，台股加上摩台結算干擾，指數開盤小漲 13 點，隨即翻黑，午盤後盤上小漲，力守 10400 點，權值、高價股表現強弱不一，盤面由中小型股撐盤，IC 設計、PCB、散熱族群持續發燙，面板雙雄受惠展覽題材帶動，跌深反彈，不過大盤觀望氣氛仍濃，估量不到千億元。

蘋概三王今日走勢不一，台積電開低走高，站穩 250 元，股王大立光開高走低，持續平盤震盪，鴻海則小跌近 1%，在三王表現偏弱壓盤下，金融權值股今日也走跌，國泰金、富邦金跌幅皆逾 1%，其餘如玉山金、合庫金、元大金跌幅也有近 1%。

高價股今日表現也各有強弱，信驊、和泰車漲逾 2%，精測、矽力 - KY、祥碩漲幅也有近 1%，弱勢個股部分，遊戲股王鈊象跌幅近半根跌停板，摜破 5 日、10 日線，而昨日帶頭的聯發科今日也稍作休息，小跌 0.2%，但股價持續站穩所有均線上。

今日盤面再由電子、半導體股領軍，其中，IC 設計族群輪動上漲，虹冠電強漲逾半根停板，股價一躍而上，衝破 3 條均線，持續向季線靠攏，聯詠也在外資連 8 買後，突破箱型整理格局，股價來到 183 元，帶動訊芯 - KY、華泰漲幅達 4% 以上，其餘如世芯 - KY、新唐、智原、瑞昱等漲幅皆逾 3%。

散熱族群今日一甩疲軟態勢，多頭火種同步點燃，持續向上表態，超眾股價強漲逾半根漲停板，帶動健策、泰碩漲逾 3%，雙鴻、奇鋐漲幅也有 1%。

PCB 族群今日在楠梓電火力全開帶動下，百花齊放，楠梓電旗下滬電財報亮眼，母憑子貴，股價水漲船高，開盤即亮燈漲停，耀華股價帶量創下歷史新高，漲幅達 8%，來到 27.85 元，其餘如華通、金像電也有半根漲停板。

整體而言，台股上漲 2 天後，今日稍作休息整理，維持平盤附近游走，指數持續守住 10400 點，惟量能收縮，顯現追價意願不高，短期恐難突破月線。