〈智慧顯示與觸控展〉誠美材營運本季落底 Q4拚回去年同期水準

偏光板大廠誠美材 (4960-TW) 今年首度參加 Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展，董事長何昭陽表示，上半年受到經營權之爭，導致資金周轉、購料出現問題，預期本季將是今年谷底，第 4 季在營運恢復正常後，力拚回復去年同期水準。

何昭陽表示，目前台灣還有 4 條產線，稼動率約 5-6 成，本季預期仍會虧損，有療傷、谷底味道，由於今年上半年有經營權之爭，導致資金調度、購料問題發生，平均購料到出貨約需 4 個月時間，本季受第 2 季購料影響，第 4 季將可望回復到去年水準。

何昭陽表示，產業環境高低起伏，但偏光板產業是跟著顯示器產業走，既然面板廠擴大投資 10.5 代線，偏光板產業的投資金額相較面板僅需 1/10，長遠來看，有助產業往下一代技術發展，不過市場庫存水準高，是短期之內的事情，長久來看還是對產業有信心

價格方面，何昭陽表示，上半年偏光板漲價，但現階段已開始有反轉趨勢，加上客戶庫存進行消化、買氣較淡，整體市場需求沒有那麼強，尤其是 65 吋面板價格跌價趨勢明顯，將持續與客戶洽談，但目前來看 7、8 月價格是維持平穩，

何昭陽表示，子公司昆山奇美 2.5 米幅寬新產線，是與日東電工合作建置，將在 9 月 1 日正式開始試產，10 月起小量生產，初期產能約 50 萬平方米，將逐步向上提升，滿載產能將達 250 萬平方米。

至於先前宣布擬將引進外部策略性投資夥伴，何昭陽表示，目前還在進行中，有策略性投資夥伴正在進行跑相關程序，最快 9 月就會有結果。

何昭陽表示，顯示器產業在台灣很重要，去年占台灣 GDP 約 8%，相關從業人員大約也有幾十萬人，身為產業其中一員，必須共襄盛舉，未來也不只是專注於偏光板，也會朝相關的材料發展，如膠材、折疊手機。