陸客限縮效應發酵 寒舍、國賓深耕日客與商務客因應

陸客遭限制來台，8 月起中國當局暫停發放個人來台簽證、9 月起又調整來台團客配額，國內觀光業恐再刮寒風，不過，大型連鎖飯店業者均表態不受衝擊，寒舍 (2739-TW) 指出，寒舍餐旅客源分散，不易受單一市場波動影響，而國賓 (2704-TW) 主要以日客和商務客為主，預期在陸客限縮令發酵後，至年底僅會影響高雄國賓營收約 1000 萬元。

寒舍指出，客源一向分散，陸客限縮短期來看影響較小，截至目前為止，對整體營收影響不到 1%。

寒舍表示，為爭取更多日韓團體來客，對於韓客正來計劃透過獎勵旅遊團和企業客戶開發新客源；針對喜好泡湯的日本客群，則是整合集團資源包括連續 2 年獲得米其林 2 星的「請客樓｣、米其林餐盤推薦的「辰園」、「寒舍食譜」，並結合旗下五星溫泉酒店礁溪寒沐，做出飯店市場的產品差異化。

同時，寒舍表示，近年東南亞自助客消費能力不容小覷，也將是全力拓展的市場。

國賓則指出，台北國賓 5 月已開始 3-8 樓大規模客房裝修，預計 11 月上旬完成，屆時全館 400 間客房全數完成翻新；而館內川菜廳也正在重新裝潢，藉此維持競爭力。

至於高雄國賓，雖受陸客來台限制衝擊較其他分館大，預計至年底將影響營收約 1000 萬元，不過，國賓指出，日本團客到高雄的住房需求增加，尤其 3 個日系客戶帶來商務住客需求，可降低此次衝擊；而新竹國賓的商場空間在新光三越退租後，正在尋找新的合作對象；至於台北國賓有 70% 是日客，幾乎不受影響。