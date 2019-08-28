〈智慧顯示與觸控展〉中國面板廠減產緩解供需吃緊 明基材下半年仍審慎樂觀

2019 Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展於今 (28) 日盛大舉行，偏光板廠明基材 (8215-TW) 也展出應用在折疊產品的整合性上板，展望下半年，董事長陳建志表示，面對產業、全球貿易局勢，本季仍面臨壓力，雖然中國面板廠商減產，供需未像上半年吃緊，但對下半年表現仍審慎，並帶點樂觀。

陳建志表示，產業本季仍有壓力，隨著中國面板廠商減產，市場供需狀況未像上半年吃緊，目前對下半年表現仍是審慎樂觀；他強調，明基材今年因為進行產線去瓶頸，整體產能提升 5-10%，但近一個月偏光板供給吃緊狀況緩解，目前產能利用率稍微下滑。

面對整體面板、偏光板產業供過於求的問題，陳建志表示，隨著中國廠商減產，供需緩解的狀況可以預期的，但整體供過於求的狀況，還是要觀察市場，明基材過去幾年，較少著重在產能擴充，而是著重技術與價值的提升，將持續開發高附加價值的商品，包含在車載、OLED、折疊面板等。

陳建志表示，車載應用方面，盼可掌握 5 年改款週期的產品商機，預期下一波改款將落在 2021、2022 年，OLED 方面，已有運動手錶產品出貨，至於折疊面板方面，預期明年有機會與客戶推出產品。

相較偏光板市場下半年仍有價格壓力，陳建志表示，非偏光板事業部分仍穩健成長，聯合醫材營運健康，隱形眼鏡今年上半年相較去年同期成長逾 6 成，下半年可望也有相同成長幅度，整體而言，非偏光板營收比重上半年以達到 15%，下半年比重將持續增加。