股利所得比一比！男高出女1.7倍 60歲以上差近2倍

財政部統計處今 (29) 日公布，2017 年綜合所得總額達 5.9 兆元，其中股利所得 6970 億元，占 11.7%，僅次薪資所得，以每人平均股利所得性別差距來看，男性高出女性 1.72 倍，雖較去年略降，但 60 歲以上仍差將近 2 倍。

財政部表示，若按課稅所得級距觀察，綜所稅股利所得占所得總額 80% 以上的戶數占比，2017 年級距在 1031 萬元以上共 9590 戶，占總戶數 0.15%，其主要所得為股利所得者占 29.4%，是各級距中最高，也是唯一超過以薪資為主要所得的戶數占比者。

財政部指出，可能因高所得者多為企業經營者、負責人及高階管理者，大多數持有公司或相關企業的股票，加上本身財力較為雄厚，在股票上的投資金額相對較多，導致獲配股配息也多。

根據統計，若依持有股利所得者性別區分，近 5 年女性均多於男性，比例穩定維持於 53：47，但 29 歲以下男性占比高於女性，可能與國人在財富傳承上傾向由男性繼承有關。

2013-2017 年男性平均每人股利所得為女性的 1.7 至 1.9 倍，可能是因男性股票投資金額較多、企業負責人及董監事中男性比率偏高所致，但差距倍數已逐年縮小，2017 年的 1.72 倍是近 5 年最低。

另外，隨著年齡增長，不僅兩性平均每人股利所得隨之增加，且男女差距也擴大，以 2017 年來說，60 歲以上男女差距達 11.7 萬元，男性是女性的 1.97 倍。