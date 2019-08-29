六福村暑假入園人次年增2成優預期 備戰新一波來客高峰

六福 (2705-TW) 旗下小金雞六福村暑期營運告捷，暑假入園人次突破 50 萬人，年增多達 20%，優於預期，六福指出，隨著 9 月笑傲搖滾音樂祭到來將舉辦封園三天的盛大生日派對，緊接著 10 月喜迎萬聖節檔期，樂觀看將再帶來下一波入園高峰。

六福村行銷經理黃淑芳表示，六福村連續 3 年推出的萬聖節慶典活動「墓碑鎮」一向受到遊客高度歡迎，今年也延續好評投入更多行銷資源準備，並釋出百個約聘打工職缺，來規劃為期一個月的西洋鬼節主題活動。

除了六福村來客持續成長穩定挹注營運，六福過去一年積極跨足零售逐漸顯現成效，六福指出，今年中秋月餅、年菜通路擴大，下半年零售可望衝上 4000 萬元，全年零售業績上看 5000 萬元。

六福零售電商通路協理吳峻安說明，月餅禮盒已在超商、量販店、超市、百貨公司和電商等通路開賣，預計月餅銷售額將達 1500 萬元，年增 26%。

儘管中國當局 9 月起限制陸客來台，但交通部隨即祭出「國旅秋冬遊獎勵方案」維繫觀光業景氣，由於此次團客、自由行都將納入補助，是史上最大旅遊補助方，六福認為，六福村暑期來客衝高，今年入園總人次 160 萬、年增近 20% 的目標可望達陣，若加上國旅補助，來客甚至可上修目標。