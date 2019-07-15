六福營運有四大正面訊息 虧損可望逐季收斂

由於暑期旅遊需求暢旺，六福 (2705-TW) 今 (15) 日指出，預計六福村 7-8 月入園人數可達 50 萬人，年增 20%，與關西六福莊作為集團獲利主軸，同時，六福積極發展飯店名菜零售，首年業績上看 2600 萬元，為營收添新動能，加上第二季起不再受認列六福皇宮熄燈的相關費用干擾，整體獲利面將逐季轉好，力拚全年損平轉盈。

在六福皇宮熄燈號，六福今年以來合併營收年減約 30%，不過，虧損明顯收斂，第一季每股純損 0.25 元，虧損幅度已收斂至 9 季新低，第二季由於不再受六福皇宮干擾，法人樂觀看待，虧損將持續收斂。

六福說明，六福村主題樂園適逢 40 周年慶，陸續推出慶典活動，六福村來客持續成長中，預計暑假期間入園人次上看 50 萬人，年增 20%，樂觀看全年入園總人次 160 萬的目標有望達陣，總入園人數估年增逾 18%；同時，關西六福莊也是穩定獲利中，做為集團的二隻金雞。

而名菜零售方面，除了已開發 20 幾款商品，並在多個電商平台和家樂福部分店點上架，後續還有中秋禮盒開賣，樂觀看零售事業的強勁成長。

此外，台北六福萬怡酒店表現優異，住房率逐漸攀升，六福說明，每到南港展覽館有展期，通常住房率可達 80-90%，並同步帶動館內餐飲表現，因此，儘管今年內需復甦力道略顯不足，仍預計全年住房率平均可達 70%，平均房價維持在 5000 元。

為迎接一年一度美食盛會「2019 美食展」將於 7 月 26 日至 29 日舉行，六福表示線上美食展已提前於 7 月 10 日開跑，預計今年美食展業績將達 400 萬元，線上銷售占比 60%。

為了展現六福的餐飲實力，六福日前參與由行政院農委會指導、由台灣農業跨領域發展協會 (AMOT) 執行的「溯源餐廳星級評鑑」，六福萬怡酒店已成為五星飯店中唯一獲最高三星溯源資格的餐廳，因此，此次在美食展中，六福強打運用可溯源的產銷履歷食材推出「大地餐桌」系列限定套餐，未來將會納入餐廳固定菜單，並將於現場公布