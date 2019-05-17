六福旗下六福客棧半年內申請建照 今年靠零售添成長新動能

連鎖飯店集團六福 (2705-TW) 今 (17) 日透露，日前六福客棧申請危老重建計畫獲台北市政府核准後，預計半年內將向北市府申請建照，同時，今年積極擴展零售事業，擴大在電商平台上架，也將推出飯店名菜常溫包，目標全年零售業績上看 2600 萬元。

六福客棧半年內將向北市府申請建照得展延一次，儘管目前內部對未來重建尚未有明確時間表，但因樓地板面積從目前的 3000 坪擴大為 6000 坪，法人估，六福客棧市值，將從 30 億元躍增至 80 億元。

六福近期不僅六福客棧危老重建題材發酵，也積極擴展零售業務推升營收，自去年 11 月積極推出自家品牌的冷藏冷凍包後，至今營業額已突破 1000 萬元，六福目標，今年整體零售業績上看 2600 萬元。

其中，今年除生活市集、好吃市集外，新加入新電商通路包括 momo 購物、PChome 線上購物以及博客來，預計虛擬通路銷售占整體零售比重將達 60%。

六福表示，六福客棧港點推出冷凍包料理狂賣 8000 包，而湯中之王上海醃篤鮮也熱銷 3000 包，預計接下來將推出更多常溫商品，並與其他品牌異業結盟，高度看好即食覆熱食品成長潛力。

而六福近期則是在家樂福三家門市以及 OK 超商預購開賣五星飯店粽子，至於六福便當陸續在多個車站型據點開賣，去年成功賣出 20 萬個，今年在新增加據點後，成長力道可期。

儘管六福皇宮去年底結束營業，但隨著六福村來客成長以及六福萬怡酒店、關西六福莊等飯店事業挹注，第一季合併營收 5.06 億元，年增 14.75%，營業毛利 1.7 億元，年增幅高達 60%，毛利率 33.54%，年增 9.52 個百分點，營業虧損 3867 萬元，已較去年同期的營業虧損 7200 萬元大幅收斂，稅後純損 8400 萬元，大幅優於去年同期大虧 8.34 億元，每股純損 0.2 元。