在全球經濟成長擔憂深化之際 新興市場債券重獲青睞

即使貿易緊張局勢幾乎沒有減弱的跡象，投資人仍然對金融市場的一個角落保持樂觀，這個角落歷來對全球經濟循環的轉折點十分敏感。

不斷升級的美中貿易戰打壓了依賴高成長率吸引投資人的開發中市場資產。

然而，新興市場國家政府和企業出售的債券仍然具有韌性，因為受全球經濟放緩的兩個後果推動：聯準會 (Fed) 的寬鬆週期以及渴求收入的投資人追尋高收益。

Westwood Holdings Group 多種資產策略主管 Adrian Helfert 表示，對 Fed 進一步降息以及隨後全球長期政府債券殖利率下降的預期，緩解了新興市場貨幣政策制訂者的壓力；因為如果經濟狀況惡化，它們現在有更大的降息空間，此舉可能會擴增新興市場債務。

他表示，「長天期但較低的國債殖利率有利於新興市場，因為它將為其央行提供更多保障。」

分析師表示，較高的美國債務殖利率對快速成長的新興經濟體政府是不利的，因為它們會引發強勢美元的額外收益。強勢美元和較弱的本幣不僅使一國償還債務成本更高，而且還會增加進口成本，從而煽動通貨膨脹。

衡量 6 種主要競爭貨幣的 ICE 美元指數今年以來上漲約 2%。但若升幅加劇可能會對新興市場央行施加壓力，迫其其升息以防止過度通膨和資本外流，對發展中經濟體債券買家來說是個不利的背景。

與此同時，較低的美國利率也有助於緩解成長放緩對政府財政收入放緩的影響。

Grantham, Mayo & van Otterloo 主權信用分析師 Carl Ross 指出，「如果成長放緩，但融資成本下降，那就是種緩解情況。」

10 年期美國國債殖利率週三 (28 日) 交易價格為 1.47%，比年初低 1 個百分點。債券價格與殖利率走勢相反。

今年尋求新興市場的高收益率已經帶來了巨大的回報。FactSet 數據顯示，iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB-US) 的總回報率為 12.8%。

另一方面，由於 2019 年美元兌其主要競爭對手和較小的新興市場貨幣走強，本地貨幣債券的殖利率下滑帶來的收益較少。

The VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency ETF (EMLC-US) 今年的總回報率為 4.9%。

全球最大財富管理公司瑞銀全球財富管理公司在本週的報告中，對以美元計價的新興市場債券提出加碼評級，但對新興市場股票建議減碼，因這些股票「更容易受到市場波動加劇、全球經濟放緩，以及貿易緊張局勢加劇」的影響。

儘管如此，如果投資人預計全球經濟成長疲軟將陷入全球衰退，最好還是保持謹慎態度。

Ross 說，「某種同步的全球經濟放緩可能是最大的風險。新興市場需要成長以穩定其債務動態，並允許它們利用財政赤字來發展經濟，而不會使債務失去支撐力道。」