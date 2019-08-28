風險加劇之際 投資者對新興市場猛踩剎車

【彭博】-- 隨著不斷加劇的貿易緊張局勢打住今年對殖利率的追逐，新興市場投資者正在回歸更為安全的資產類別。

對全球經濟放緩的擔憂 -- 唐納德 · 川普的貿易戰的後果，以及阿根廷市場的崩潰本月對垃圾債券和本幣債券造成了打擊，它們本是希望提高回報的的基金經理的首選資產類別。

據彭博的指數顯示，在今年大部分時間表現優於大市後，新興市場高收益美元債券本月勢將下跌近 4%。相比之下，同一市場殖利率較低的投資級債券有望實現有史以來最長月度連漲。

「信貸質量很重要，相比新興市場債券的高殖利率 ，我更青睞投資級債券， 」 Union Investment 駐法蘭克福的高級投資組合經理 Sergey Dergachev 說道，他看好印度尼西亞，印度，埃及和克羅地亞。 「毫無疑問，我認為還會劇烈波動。 」以下圖表捕捉了市場的這一轉變，貨幣寬鬆政策緩解貿易爭端衝擊的前景推動了對久期的需求，促使投資者投身高質量發行人發行的較長期債券。

安全資產表現更佳

彭博巴克萊新興市場投資級指數及其高收益指數的月回報利差 8 月份已擴大至 6 個百分點以上。這是自 2008 年 10 月雷曼兄弟倒閉一個月後以來的最闊差值。

即使考慮阿根廷本月債券利差井噴因素做出調整後，這一指標也維持在 5.2 個百分點，仍然是十多年來最大。

據彭博巴克萊指數顯示，巴拿馬， 沙烏地阿拉伯和卡達領漲。阿根廷、黎巴嫩和讚比亞發行的債券遭受的衝擊最為嚴重，惠譽對它們的評級均為 CCC。