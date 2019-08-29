川普政府正式宣布對 3000 億美元中輸美商品加徵關稅至 15％  

川普政府週三 (28 日) 正式發出聲明，對 3000 億美元的中國輸美商品加徵 5% 關稅，從原定的 10% 提高到 15% ，生效日期分別為 9 月 1 日和 12 月 15 日，這將促使數百家美國零售、鞋類、玩具和電子科技產品同步漲價。

美國貿易代表署 (USTR) 於週三發布的聯邦政府公報顯示，該機關已依照美國總統川普的指示，修改「301 條款」，將於美東時間 9 月 1 日 (凌晨 12:01 ) 起對 3000 億美元中輸美商品加徵關稅，稅率從原訂的 10% 提高到 15%。

該公報顯示，美國海關和邊境保護局也將於 12 月 15 日開始對等 3000 億美元中的剩餘中輸美商品，徵收 15% 的關稅，包括手機、筆電、玩具和衣服。

美國貿易代表署發言人週三表示，該機構將發布另一通知，詳述白宮計畫將 2500 億美元的中輸美商品關稅提高到 30% 的細節，包括召開公聽會的過程。

對此，包括愛迪達等超過 200 家美國鞋商集體上書，敦促美國總統川普取消對下個月開始生效的中國進口產品更高關稅，稱其為隱藏性稅收，將抬高物價，傷害美國個人與家庭。

美國鞋業經銷商及零售商協會 FDRA 表示，這增加了 15% 的關稅將使美國鞋類消費者每年額外花費 40 億美元。

早前川普表示，對延遲對中輸美商品的關稅一切皆有可能，中國致電盼兩國重啟談判，中國非常希望達成貿易協議。

然而，本週至今中國尚未證實川普言論，目前重啟談判成謎，華爾街對美中貿易局勢，仍抱持觀望、謹慎的態度。