〈彰銀法說〉美中貿易戰升溫 將留意兩類產業後市

美中貿易摩擦戰火正熾，恐傷及全球經濟成長動能，因應美中貿易戰，銀行除了大搶台商回流商機，對於部分市場與產業也戒慎恐懼，彰銀董事長凌忠嫄表示，包括關稅清單上的相關產業，及中國生產外銷美國的產業，皆恐受貿易戰衝擊，評估授信時都會審慎評估。

彰化銀行 (2801-TW) 今 (28) 日舉行第 2 季法說，凌忠嫄會後受訪時說，美中貿易戰等不確定性因素，讓銀行營運挑戰加劇，銀行除了積極把握台商鮭魚返鄉商機，考量部分市場與產業可能因貿易戰受衝擊，在授信放款部分會格外留意。

凌忠嫄說，除了留意關稅清單上產業的營運狀況外，其他包括在中國生產、外銷到美國的產業、以及在中國生產並外銷到美國的台商，都可能因貿易戰加徵關稅受衝擊；至於中國生產且主攻內需的產業相對不受影響。

但凌忠嫄也說，越來越多的產業發展是以全球布局為主，因此授信審查時仍是以公司個別狀況及外銷比重進行評估，她舉例，部分企業在美國設立據點，或是透過併購美國當地企業，可能較不受衝擊。

在中國市場部分，因應中國景氣下行風險也有逐漸降低趨勢，彰銀表示，截至 6 月底止，對中國曝險餘額約 535 億元，占淨值比 36%，7 月曝險餘額降至 517 億、占淨值比約 34%，主要以授信為主餘額約 396 億。