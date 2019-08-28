成霖砸19億元收購墨西哥陶瓷廠 投資規模僅次買下英國PJH

成霖企業 (9934-TW) 今 ( 28) 日董事會通過海外投資案，擬透過資產收購方式，以 6000 萬美元 (新台幣 18.79 億元) ，收購墨西哥知名陶瓷製造廠 NAMECE, S. DE R.L. DE C. V. 的機器設備與存貨，投資規模僅次 2007 年，以新台幣 23.95 億元併購英國最大廚衛品牌通路商 PJH 公司。

這也是成霖啟動第二代接班，新任董事由歐陽明長子歐陽玄接班以來，最大一起海外投資動作。

成霖即將執行此海外資產收購案，預計透過成立墨西哥子公司 GU PLUMBING de MEXICO S.A. de C.V. ，收購墨西哥 NAMECE 公司的陶瓷產品生產機械、設備與存貨，是成霖近 12 年來最大海外投資案。

成霖指出，墨西哥新投資案總投資額預計達 6000 萬美元，此案將簽訂資產收購合約，並取得投審會審核核准後，今年將先投入資金 4000 萬美元，並在往後 4 年， 每年以 500 萬美元的方式投入。

成霖完成此資產收購案後，將擴大 1 倍陶瓷件產能，支援 Gerber 品牌在北美的發展，並因產地貼近主要市場，取得縮短交貨時間的市場優勢。

成霖表示, 此收購案終極目標是提升 GERBER 品牌定位；GERBER 在北美水電產品批發通路已具良好口碑, 藉此案取得更多的產能, 以進入其他市場通路。

成霖上半年財報，營收 85.98 億元，毛利率 27.62%，合併稅後純益 2.61 億元，年增率 30.67%，每股純益 0.74 元。