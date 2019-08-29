〈印度鬆綁外商採購〉放寬外企限制 蘋果iPhone印度線上開賣!

蘋果終於有機會拓展印度市場!

根據《彭博社》知情人士表示，蘋果 (AAPL-US) 正準備在幾個月內於印度啟用線上銷售，由於為了刺激低迷的經濟，印度鬆綁外資投資限制，使印度這個全球增長最快的智能手機市場，吸引不少外國品牌包括蘋果。

週三 (28 日)，印度宣布放寬外國企業 30% 的最低採購規定。該規定過去導致蘋果需要有超過 30% 的產品零組件在當地採購，才能於當地出口 iPhone 等設備，多年來蘋果一直在遊說印度政府放寬要求。

蘋果致力於拓展印度市場 (圖片: AFP)

不過蘋果多數設備和組件都在中國生產的，因此這項規定為蘋果帶來不少麻煩，因此印度政府允許單一品牌零售企業能在開設實體店面之前，首先架設線上網站購物平台。

據新預算提案，只要單一品牌零售企業能夠帶給印度超過 2 億美元的外國直接投資 (FDI)，其實體店面就能豁免於 30% 的最低採購規定。

隨著美中貿易情勢不段升溫，印度這項新投資提案，對於零件生產地多位於中國的蘋果來說相當有利，不但能夠增加公司在印度的市占率和銷售額，同時也能透過印度來建立替代供應鏈，以抵銷蘋果對中國的高度依賴性。

即將在印度進行線上銷售的蘋果 iPhone(圖片: Patently Apple)

而對印度來說，蘋果在當地架起購物網站，也是印度零售商的一重大進步，由於網路敲詐事件頻反，因此印度當地對於網站購物還不算普及。

蘋果 iPhone，iPad 和 Apple Mac 等產品因為高昂的價格和高達 20% 的高額進口關稅，使其產品超出普通印度人的消費能力，不過印度的線上購物正快速上升中，其中智慧手機佔電商零售企業的大部分面額，蘋果預計在未來幾個月開始於印度線上開賣。