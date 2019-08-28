美股早盤 - 30年期美債殖利率跌至歷史新低！道瓊開盤由黑翻紅

週三 (28 日) 美股開低走高，道瓊在開盤下跌逾 100 點後，隨著油價大漲，拉動成份股艾克森美孚 (CVX-US)、雪弗龍 (XOM-US) 齊揚，且因保險股聯合健康 (UNH-US) 受惠明年擴大健保業務繼續反彈，帶動道瓊早盤由黑翻紅。

但華爾街仍然關注美中重啟談判成謎，10 年期與 2 年期美債殖利率曲線倒掛持續，30 年期美債殖利率跌至歷史新低，當前市場的避險情緒仍是十分濃烈。

截至台北時間週三 (28 日) 晚間 10 時許：

道瓊指數由黑翻紅，上漲 20.78 點或 0.08%，暫報 25798.68 點

費半指數下跌 4.85 點或 0.33%，暫報 1449.27 點

台積電 ADR 下跌 0.27% 至每股 41.24 美元

十年期美債殖利率下滑 0.024 至殖利率 1.466%

三十年期美債殖利率跌至 0.039 至殖利率 1.912%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 2.77% 至每桶 56.48 美元

黃金下滑 0.41% 至每盎司 1545.65 美元

VIX 恐慌指數上漲 3.00% 至 20.92 點

美元指數上漲 0.17% 至 98.17 點

道瓊指數日線走勢圖 圖片：investing.com

美中重啟談判成謎，美國貿易代表署 (USTR) 週三確定將 3000 億美元中輸美商品關稅，從 10％提高到 15％，預定在美東時間 30 日發布的聯邦政府公報上發布。

(圖片：翻攝川普推特)

美國總統川普週三推文暗中諷刺，針對美中貿易策略企圖指點他的人。

川普稱：「我讀到並看到中國得到的所有免費的、有趣的建議，這是多麼有趣！這些建議都來自那些以前嘗試處理這些問題但不幸失敗的人——事實上，他們被賠得很慘。我們在中國做得很好。這種事以前從未發生在他們身上！」

週三中國外交部駐北京發言人耿爽抨擊，美方指責中國為美國芬太尼類物質的主要來源，缺乏證據，完全與事實不符，美方濫用處方止痛藥的傳統，美方要做好自己的事才能真正解決問題。

焦點個股

隨著新一輪關稅逼近，谷歌正在積極地將 Pixel 智慧型手機的生產從中國轉移到越南。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 開盤下跌 0.33%。

好市多上海店週二開幕，人潮擠爆導致緊急暫停營業，Costco (COST-US) 第二日宣布限流 2000 人，中國大媽熱購的烤雞一人限購 1 隻。Costco (COST-US) 週三開盤股價上揚逾 2%。

華爾街分析

MRB Partners 策略師 Prajakta Bhide 認為，經濟衰退的擔憂可能被誇大了。今年債市倒掛反映了外部增長壓力和全球債券殖利率的嚴重扭曲，並不反映聯準會的限制性政策。

National Securities 首席市場策略師 Arthur Hogan 表示：「我們現在幾乎每天都會有一個消息或者一條推文來消除勝利或悲劇。投資者真的處於刀刃之中。這就是讓交易變得非常困難的原因。」