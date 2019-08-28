應對日本出口限制 南韓政府擬斥資5兆韓扶持國產材料、零組件

日本政府在今日 (28 日) 正式將南韓從貿易白名單當中剔除，日本企業若要向南韓輸出電子零件等商品皆須先行獲得許可才能出口。對此，南韓政府表示，計劃在 2020 至 2022 年間投入 5 兆韓元 (41 億美元) 資金，以解決日本對南韓的出口限制問題。

日本經濟產業省自 7 月 4 日起對出口至南韓的含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體等 3 項關鍵半導體原料緊縮管制，引發南韓的不滿，兩國隨後互相將對方從貿易白名單當中剔除，日韓貿易衝突持續升溫。

據報導，南韓政府計畫在未來 3 年內斥資 5 兆韓元，以穩定零組件、半導體材料和相關設備的供應，同時促進國產化，以減少該國對日本關鍵半導體材料進口的嚴重依賴。科學技術情報通信部表示，國務總理李洛淵在今天應對日本出口管制措施的會議上敲定了這項計劃。

具體而言，南韓政府計畫在半導體和顯示器等產業中，選擇 100 多種關鍵的工業材料、零件和設備，促進相關的研發 (R&D) 項目，並設立國家研究室 (N-LAB)，針對關鍵材料和零組件的商用化進行研究，並為各項類別成立國家研究協商機制，以及時應對研發時的相關問題並掌握國內外的產業動向。

學技術情報通信部表示，政府將透過戰略投資、生產流程的創新、客製化等扶持方案，來實現國內貨源的自主性，目標擺脫對外國的依賴，將危機化為轉機。