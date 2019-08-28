〈日韓貿易戰〉遭日本從出口白名單除名 南韓：會向WTO提訴！

受到日本政府於 28 日，正式將南韓從出口管理對象國的「Group A」(原本稱為『白色名單』) 中除名影響，南韓國務總理李洛淵在同日表示「對於日方所持續採取的不當處置感到遺憾。就日韓兩國關係的修復問題上，期盼日本能夠抱持誠意來進行對話」。

南韓政府於 28 日時，為了因應日本的出口管制措施，在國務總理李洛淵的主持下，召開了部長級會議。南韓政府認為，日本在出口管理上進行強化是不當處置，為此也考慮向世界貿易組織 (WTO) 提出訴訟。而李洛淵也表示「將會毫不遲疑的在 WTO 進行提訴」。

遭日本從出口白名單除名 南韓：會向 WTO 提訴！(圖：南韓國務總理李洛淵，資料照片) (圖片：AFP)

此外，李洛淵也提到，在南韓所依賴的日本進口材料、零件、製造裝置等方面，將朝著國產化的目標，於今後的 3 年時間，會以特別會計的方式投入 5 兆韓元 (約 1294 億台幣)。

今年 7 月初，日本政府對出口到南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等 3 項，在半導體與 OLED 面板製造上不可或缺的關鍵化學品進行嚴格出口管制。接著在 8 月初的內閣會議上，決定將南韓從出口白名單除名，並於 8 月 28 日正式生效。

南韓政府在 8 月 22 日，決定不再續簽於 2016 年 11 月與日本締結的「日韓軍事情報保護協定」(GSOMIA)。南韓國務總理李洛淵，也緊接著在 8 月 26 日的國會上表示，只要日本撤回將南韓從出口白名單除名的決定，南韓將考慮續簽 GSOMIA。

當時日本經濟產業大臣世耕弘成回應，軍事情報與出口管理是兩回事，無法理解南韓為何將兩件事情並為一談，表示當然無法接受如此說詞。