根據《韓聯社》21 日報導，南韓食品醫藥品安全處 (簡稱食藥處) 於同日表示，在過去的進口食品檢測當中，曾因發現微量放射性物質殘留，而留下退貨紀錄的各項食品，將自 8 月 23 日起採取更嚴格的檢驗機制。

南韓食藥處表示，共有 17 項來自日本的食品成為嚴格查驗對象。包含茶、巧克力等 10 種加工食品，藍莓及咖啡等 3 種農產品，2 種食品添加物，還有 2 種健康機能食品。

在日韓兩國關係對立深化的這個當下，日本的食品安全也遭南韓放大檢視。未來南韓當局在檢查樣本的取樣數量，還有檢查次數都將增為 2 倍。

〈日韓貿易戰〉南韓再度反擊！這次挑上日本進口食品。(圖片：AFP)

根據南韓食藥處的說法，自日本福島第 1 核電廠在 2011 年日本 311 大地震發生事故後，南韓政府就禁止日本 8 個縣的水產品，以及 14 個縣的 27 種農產品進口到該國。此外，在其他的日本產食品方面，也採取了精密的放射性物質 (銫元素、碘元素) 檢查措施。

今後在南韓當局的檢查結果中，只要發現微量的放射性物質殘留，就會要求提出鈽元素等 17 種放射性核種的檢查證明書。如不依照辦理的話，就會全數退貨。

然而截至目前，還未有提出相關證明書的案例。在查驗過程中檢出放射性物質的日本進口食品，皆遭全數退回。

南韓食藥處表示「今後也會將國民的健康安全放在第一優先，在進口食品作出最完善的安全管理」。