中國對飛機需求極高 波音：我們可能是美中衝突的解決契機

週二波音公司總裁米倫伯格 (Dennis Muilenburg) 表示，未來中國有望成為全球最大的航空市場，而中國對波音的公司訂單需求，很可能成為結束長達一年多美中貿易戰火的契機。

米倫伯格在外媒訪問中表示，雖然很難預測美國與中國之間，可能達成貿易協議的時間點，不過，米倫伯格認為，在長達一年多的紛擾後，雙方最終將會因為共同的利益，找到一項解決方案。「而中國對我們波音的飛機需求，可能成為雙方最終達成解決方案理由的一部分」。

波音公司稱自己是美國最大的出口商，並表示公司去年生產的噴射客機中，有四分之一是出口給中國客戶的。波音預期，未來 20 年將有 7700 新飛機的需求，總價值高達 12 億美元。

中國有望在未來十年超越美國，成為全球最大的航空市場，不過，美中之間針鋒相對的貿易關稅戰，已讓波音過去一年遊走在雙方的政治鋼索上。

一方面，波音一直增加在中國的工業深根計畫，目的是為了超越空中巴士公司在亞洲的銷售地位。但另一方面，波音高層也避免與川普有任何衝突發生，因川普一直呼籲美國企業將生產移回美國。

「過去一年多，中國沒有增加新的飛機訂單，很難預測未來與中國能否達成成功的交易，但這些被壓抑的訂單需求依舊存在，中國對飛機的需要是貨真價實的」米倫伯格表示。