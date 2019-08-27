波音737 MAX惡夢不斷！俄羅斯飛機租賃企業在美提訴

《路透社》27 日報導，俄羅斯國有企業集團「Rostec」的一名代表，已在週二時證實，其子公司已就取消 35 架波音 737 MAX 噴射客機訂單的相關事宜，在美國提起了官司訴訟。

(圖片：Investing.com)

路透社在文中引述英國《金融時報》說法，俄羅斯 Rostec 的子公司，從事飛機租賃業務的「Avia Capital Services」對外表示，他們向美國波音公司 (BA-US) 支付了 3500 萬美元現金的保證金，以確保他們在波音的 35 架 737 MAX 8 噴射客機訂單。

根據金融時報的說法，現在 Avia Capital Services 希望取回這筆款項，而且還要波音公司支付利息。此外，還有 7500 萬元的利潤損失、計 1.15 億美元的補償性損害賠償金，還要加上數筆的懲罰性損害賠償金。

而這也是波音 737 MAX 在發生兩起墜機事故後，首度有波音的企業顧客，提起了這類賠償訴訟。

Avia Capital Services 方面宣稱，737 MAX 的兩起死亡墜機事故，是由於「波音的過失行為與決定」所造成，不僅僅在飛機的設計上有所缺陷，而且還在美國飛安當局的認證程序期間，刻意隱瞞了重要訊息。