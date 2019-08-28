美股股利回報率10年來首度超過30年期美債殖利率

自金融危機以來，投資人投資股票的收益首次超過指標長期國債。

美國 30 年期國債殖利率週二 (27 日) 跌破標準普爾 500 指數的股息殖利率。根據 Bespoke Investment Group 的數據，這是全球深陷衰退深淵的 2009 年 3 月來首見。

Bespoke 聯合創始人 Paul Hickey 表示，「股票的前景遠遠優於長期美國國債。」「對於希望長期持有某些資產的投資人而言，股票如今相對具有吸引力。」

隨著貿易談判的爆發，投資人湧入債券等避險資產，使殖利率達到歷史最低水平。債券價格與殖利率走勢相反。與此同時，由於投資人放棄風險較高的資產，標準普爾 500 指數過去一個月下跌超過 4%。

雖然投資人短期內可能會採取避險動作，但 Hickey 表示，股票相對債券的殖利率倒掛是股市的看漲訊號。

他說，「重要的是，如果你能從一家企業獲得年度分紅，而這家企業將支付超過 30 年期債券回報，並且該公司過去有調高股利的歷史，從長遠來看，這是個比美債更好的選擇。」

長期國債週二繼續延續一個月來跌勢。30 年期債券殖利率跌至 1.961%，並且是 2007 年來首次低於 3 個月國庫券殖利率。這種罕見的現像被稱為殖利率曲線倒掛，投資人普遍擔心這個過去常出現在經濟衰退之前的現象。

Bespoke 溯自 40 年前的資料顯示，除了金融危機之外，另一次類似的股票相對債券殖利率倒掛差點發生的時間是 2016 年 7 月，就在英國脫歐公投之後。根據 Bespoke 的說法，當時標普 500 指數的股息殖利率距 30 年期美債殖利率不到 0.01 個百分點。

根據 Bespoke 的研究，不少個股股息殖利率現在超過 5 年期、10 年期和 30 年期的美國國債。截至週二上午，標普 500 指數中三分之二的股票殖利率高於 5 年期，高於 10 年期美債殖利率的超過 60%，大約一半高於 30 年期殖利率。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示，這可能有助於支持股市，至少短期如此。

Kinahan 說，「那些渴望收益的人將繼續買進更多『安全避險』股票，」「我特別要強調的是那些標普 500 指數中提供有吸引力股利、但在股市大跌時可能沒有那麼明顯下跌風險的股票。」

儘管股市有可能上漲，但 Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，投資人應考慮全球經濟成長放緩的風險，這是造成債券殖利率下跌的原因。

他說，「一方面來說，股票因殖利率高而被買進，而債券也正因資本增值而被買進，這是個奇怪的情況，」「在另一方面，我們不能忘記股票是種風險資產，而且債券殖利率跌得如此之多，特別是 30 年期，這是因為成長正在放緩，這會危及企業獲利，從而可能導致股價下跌。」

但現在當下，Boockvar 說他「會更擔心後者而不會因前者而感到興奮」。