Roku超越Netflix腳步 分析師：到2024年 股價還能漲100%以上

William Blair 分析師 Ralph Schackart 估計，Roku (ROKU-US) 靠海外擴張，到 2025 年前用戶帳戶數量將增加一倍。

背景

Roku 今年股價已經上漲約 380%，遠勝同期 Nasdaq 綜合指數的 19% 漲幅，該公司也公布了令人印象深刻的用戶成長和獲利。

Roku 銷售影視串流設備，也將其操作系統授權給電視廠商，讓購買電視的消費者能觀看網路串流內容。

分析師看法

Schackart 週二重申 Roku 評級為「優於大盤」，理由是該公司國際成長前景樂觀。他認為，「Roku 將體驗與 Netflix (NFLX-US) 相仿的國際成長階段。」

Roku 第二季財報提到，第二季活躍用戶數達 3050 萬人，較去年同期增加 39%，且較前一季增加 140 萬人，Schackart 指出，以平行比較來說，Roku 活躍用戶數的成長比 Netflix 還快。

「在第二階段開端，將 Roku 最近的 9 季和 Netflix 同期相比，平均而言，Roku 季成長達到 9%，而 Netflix 平均則為 8%。」

Roku 週二收高 4.01 美元或 2.80% 至 147.02 美元。

Schackart 估計，到 2025 年前，Roku 的活躍帳戶基數將自目前的 3050 萬人增加到 8000 萬人以上。同時期，每位用戶的年度營收也會自現下約 20 美元拉高到 58 美元。

Schackart 雖然沒有為 Roku 設下正式的目標價，但他認為該股票「到 2024 年底，有翻漲 100% 以上的潛力。」