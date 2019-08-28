美中關稅效應致庫存爆量 玩具製造商成最大受災戶

根據《彭博》報導，美中兩國關稅加徵你來我往，砲火猛烈，關稅恐懼導致美國零售商大量累積庫存。由於美國倉庫已滿，2019 年上半年亞洲貨運量增長持續放緩，僅達 0.2%，玩具製造商成了關稅戰中名副其實的砲灰。

《彭博》彙編數據顯示，2018 年下半年，自亞洲運往北美的貨運量增長 7.9%，但在美中貿易局勢升溫之下，今年上半年貨運量增長速度已大幅放緩，僅增長 0.2%，貿易戰的關稅恐懼蔓延，促使零售商展開一連串採購狂潮。

2018 年後，亞洲往北美的貨運量大幅減少 (圖：Bloomberg)

產業官員指出，既使川普延遲玩具及手機等部分產品關稅，避免波及美國節日購物季銷售。面對貿易戰的未知前景，大型玩具供應商如沃爾瑪 (WMT-US) 已累積大量庫存，防止利潤受進一步衝擊。

然而，玩具製造商在這波關稅效應中首當其衝。中國兒童用品公司平湖米家外貿經理 Justin 表示，該公司面臨相當大的衝擊，因此打算向歐洲、中東以及非洲拓展客群，以彌補對美國市場的出貨短缺，順便降低對美國市場的依賴。

該公司每年向 Target(TGT-US)、沃爾瑪等美國零售商運送約 2500 萬美元的商品。

IHS Maritime & Trade 研究與分析主管 Rahul Kapoor 表示，由於零售商透過限制採購，將暴增的庫存降至正常水平，消費者在今年購物季的商品選擇可能因此減少。

在這波衝擊中，另一受打擊的則是運輸產業。由於產能在產量減少的情況下受到壓縮，中國最大航運公司東方海外早自 7 月起，便停止向美國和歐洲提供航運服務，法國達飛海運集團 (CMA CGM SA) 也宣布將在本月撤回兩條歐亞航線。

中國最大航運公司東風海外的股價在過去 6 個月內下滑 33%，全球最大航運公司馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 集團則下跌 6.8%。

全球貨櫃航運指數 (World Container Index, WTI) 顯示，今年主要貿易航線的貨運價格下滑 7.4%，其中，美國的貨運價格下跌 26%，航運業分析師表示，貨運量放緩引發運費跌勢，一些公司可能無法承擔成本。

(圖：Drewry)

上個月，國際貨幣基金 (IMF) 將貿易緊張局勢列為全球經濟面臨最大風險之一，並下調今明兩年經濟增長預測，人們越來越擔心貿易戰導致美國經濟衰退。對此，Kapoor 認為明年的需求面將持續受到關注。

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