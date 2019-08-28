美股盤後 — 噹噹噹！債市警鈴大作 金融股喋血 道瓊跌逾百點

週二 (27 日) 美中貿易戰況不明，早盤消化貿易利多消息後，美債殖利率曲線倒掛加劇，美股主要指數上演逆轉行情，金融股成殺盤重心，科技股出現疲軟，終場道瓊收跌逾 100 點。

週二 (27 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數下跌 9.22 點，或 0.32%，收 2869.16 點。

那斯達克指數下跌 26.79 點，或 0.34%，收 7826.95 點。

美股道瓊指數下跌 120.93 點，或 0.47%，收 25777.90 點。

費城半導體指數下跌 4.76 點，或 0.33%，收 1,454.12 點。

標普 11 個主要板塊中有 8 個板塊走跌，金融、能源、醫療保健版塊領跌，包括公用事業、資訊服務與材料領漲。(圖片：Finviz)

債市警鐘大響倒掛加劇，金融股一片血染。花旗 (C-US) 下跌 1.69%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.16%；摩根史坦利 (MS-US) 下跌 0.92%；高盛 (GS-US) 下跌 0.60%。

尖牙股 (FAANG) 幾乎集體走低，蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.13%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.34%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.031%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.40%；臉書 (FB-US) 上漲 0.52%。

美中貿易不確定性持續影響晶片股，美光 (MU-US) 下跌 2.28%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.21%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 1.54%；AMD (AMD-US) 下跌 0.26%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.50%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.45%。

台股 ADR 方面。友達 ADR (AUO-US) 暴跌 4.08%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.18%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.10%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.02%。

焦點個股

台積電周二發出聲明，目前正在審視格羅方德（GlobalFoundries）於 8 月 26 日所提的訴訟內容，而且深信其侵權指控並無根據，將全力捍衛自主研發的專有技術。台積電 ADR 週二小幅收漲。

鴉片類藥物濫用官司美法院判嬌生 Johnson & Johnson (JNJ-US) 賠 5.72 億美元給奧克拉荷馬州，但金額低於外界預期，其股價週二上揚 1.44%。普渡製藥公司 (Purdue Pharma) 及特瓦製藥公司 (Teva Pharmaceuticals) 也面臨著藥物濫用官司，外媒引述消息人士表示，普渡製藥公司將支付 100 億至 120 億美元來結束訴訟。

華爾街分析

美中貿易戰況不明，美國總統川普中國致電盼重啟談判，中國非常希望達成貿易協議，但 24 小時過去，中國外交部駐北京發言人耿爽週二再次重申沒聽說過此事。

關鍵指標 10 年期與 2 年期美債殖利率利差來到約負 5 個基點，倒掛加劇創 2007 年最低，債市警鐘大響，引發週二美股四大指數全面下滑。

CIBC Private Wealth Management 首席投資長 David Donabedian 表示：「從上週五到現在，貿易問題一直讓人頭暈目眩。今年年中，我們基本上說，貿易戰在好轉之前需要變得更糟，而且會有很多武力恫嚇。我想在此期間，我不認為川普最近的評論代表美中貿易走向穩定解決的方向。」

Newton Advisors 管理成員 Mark Newton 表示，儘管美股週一表現強勁，但昨天反彈力道與數量都不足，投資者應保持謹慎態度。

野村宏觀和量化策略師 Masanari Takada 預測，因為市場情緒沒有任何改善的跡象，導致他相信本周可能會出現雷曼式拋售。

Cornerstone Capital Group 股票策略師 Michael Geraghty 表示，關稅是對美國消費者的徵稅，到目前為止，美國消費還算強勁，但當新關稅在未來幾個月生效並影響消費者支出與帶來負面結果時，這將對美股產生相當大的影響。