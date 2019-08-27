美股早盤 — 美中貿易戰情尚不明朗 道瓊開盤漲近 100 點

華爾街持續聚焦美中貿易戰，美國總統川普週一釋出好消息，稱中國致電盼重返談判桌，中國非常希望達成協議，儘管週二中國外交部駐北京發言人耿爽週二再次重申沒聽說過此事，隨著美中貿易戰火暫時歇息，促使道瓊開盤漲近 100 點。

截至台北時間週二 (27 日) 晚間 10 時 10 分許：

道瓊指數上漲 95.79 點或 0.37%，暫報 25,992.73 點

費半指數上漲 8.33 點或 0.57%，暫報 1467.21 點

台積電 ADR 上漲 0.32% 至每股 41.47 美元

十年期美債殖利率下滑 2.33% 至殖利率 1.508

紐約輕原油 (WTI) 上漲 1.23% 至每桶 54.30 美元

黃金下滑 0.24% 至每盎司 1540.90 美元

VIX 恐慌指數下滑 2.59% 至 18.82 點

美元指數下滑 0.09% 至 97.99 點

週一美國總統川普稱，兩國將重返談判桌，中國非常希望達成協議，是否延遲加徵關稅稱一切皆有可能，明示關稅仍有談判空間。川普還表示，和去年談判啟動相比，目前美中貿易協議前景，比任何時候都更加樂觀。

中國外交部駐北京發言人耿爽週二再次重申沒聽過美中貿易代表通話事宜，通話實情撲朔迷離，他還表示，目前距離達成經貿協議還有很長的路要走。

此外，隨著新一輪關稅逼近，中國全力拚經濟，中國國務院週二提出 20 條穩定消費預期、提振消費信心的政策措施，希望激發中國國內消費潛力，提振內需經濟。

焦點個股方面，台積公司周二發出聲明，目前正在審視格羅方德（GlobalFoundries）於 8 月 26 日所提的訴訟內容，而且深信其侵權指控並無根據，將全力捍衛自主研發的專有技術。台積電 ADR 週二開盤上揚逾 0.3%。

華爾街分析方面，Newton Advisors 管理成員 Mark Newton 表示，儘管美股週一表現強勁，但昨天反彈力道與數量都不足，投資者應保持謹慎態度。

野村宏觀和量化策略師 Masanari Takada 近期預言，因為市場情緒沒有任何改善的跡象，導致他相信本周可能會出現雷曼式拋售。

重要今日關鍵經濟數據：