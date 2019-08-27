【華冠投顧】幸運星-大人不在家，小鬼來當家……小飆股飆不停！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：5498 凱崴、8358 金居、2367 燿華、2338 光罩、2337 旺宏

26 日川普在參加法國 G7 會議時表示中國打電話給美國希望達成協議，兩國將重返談判桌，並誇獎習近平是好的政治領袖。昨晚道瓊立馬大漲 269 點。台股也開高上漲，其中 2408 南亞科、2357 華碩、3711 日月光投控、4938 和碩等領盤上漲，然而盤中追價意願不足，漲幅收斂。最後一盤因 MSCI 季度權重調整生效，拉抬 2330 台積電、2317 鴻海、6505 台塑化、2881 富邦金、2882 國泰金一盤拉了 17 點，使大盤小漲 32 點收一根十字線紅Ｋ，成交量為 1,208 億（最後一盤量能增了 360 億）。OTC 漲幅較大，高價股 6510 精測、6462 神盾、6488 環球晶等領漲，盤中大漲 1.16%，收盤收斂漲幅為 0.8%，成交量為 339 億……

大人不在家，小鬼繼續來當家，例如：8/6《浴火鳳凰》6411 晶焱再創新高，8/16 會員持股 5243 乙盛 - KY 再創收盤新高，以及會員的「MOSFET 總統」Only One 3317 尼克森再飆漲停……8/6 大盤 10180 低檔分享的飆股，以及 8/15 學員的「勇智哥」6683 雍智科，盤中再創新高，學員的 6510 精測漲停板！六月學員單兵操作波段股 6679 鈺太再攻漲停…… 真開心，價差都拉大了…… 恭喜跟上來買到賺到的粉絲好友…… 愛賺多少自己決定囉……

其他強勢股：PCB 族群 2367 燿華、6664 群翊、5498 凱崴、6194 育富、8358 金居，網路通訊 5388 中磊、3596 智易、3380 明泰，文創 3083 網龍、5263 智崴，汽車 4551 智伸科、6288 聯嘉，以及 2337 旺宏、3004 豐達科、8928 鉅明、2338 光罩等…… 今日 OTC 小鬼當家，好不熱鬧！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。