〈台股風向球〉川普2.0關稅戰使出金蛇纏粘手 紅盤日恐震盪加劇

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-02 11:40

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台股龍年封關日上漲 225.4 點，收在 23642.08 點，法人指出，外資封關前連 5 日買超，顯示對蛇年的開春期許，然而，農曆休市期間，中國 AI 公司 DeepSeek 橫空出世，造成美股費城半導體指數重挫超過 6%、台積電 ADR 也跌逾 3%，市場信心尚未完全恢復，再加上川普下令 4 日起調高對加墨中等國的關稅，市場氣氛將在半信半疑中拚紅盤好彩頭。

由於台股休市期間，爆出 DeepSeek 可以低成本訓練開發 AI 模型，撼動華爾街，儘管後幾日賣壓逐漸平息，美股道瓊指數封關期間上漲 1.18%，但費城半導體指數跌幅仍達 6.46%、那斯達克指數跌 0.59%。

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封關前外資連 5 買，投信連 3 買，雖金額不大，但對蛇年開春態度明顯偏多，外資連 5 買中，以台積電金額最大達 442.5 億元，其次為華城 27 億元，宏達電、光寶科和台光電均逾 20 億元。

而投信籌碼主要布局有台光電、貿聯 - KY、瑞昱、AES-KY、弘塑和創意等。

法人指出，川普概念股的後勢看俏．AI、軍工、網通、低軌衛星、生技翻療、IP 矽智財等短線有望挾帶題材發揮，緊接著上市櫃業者將公布 1 月營收，由於工作天數較短，若營收減幅有限甚至逆勢成長者，有機會獲買盤追捧。

而陸續有新展覽開跑，如 2 月 25 日亞太國際風力發電展、3 月 3 日全球指標智慧製造暨工具機展，也有助推動相關族群表現。

不過，美國總統川普簽署行政命令，對來自加拿大和墨西哥的進口商品徵收 25% 的關稅，並對進口自中國的商品加徵 10% 的關稅，且若他國對美方關稅進行報復，還可能再加大關稅，外界憂心，此為新一波貿易戰的序幕，可能導致蛇年的行情震盪加劇。

此外，川普 2.0 關稅戰並開闢新戰線，在宣布對加、墨、中調高關稅的同時，並預告最快 2 月中還會對電腦晶片、製藥、鋼、鋁、銅及石油天然氣加徵關稅。