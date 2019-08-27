【豐銀投顧】反彈過後不可大意

◆盤勢分析

今天指數反彈了，但卻是開高走低，k 線留了長長的上影線。這種走勢如果一早看到美股大漲而進場追的人，豈不是又要被套在山頂上了？美國總統川普這幾天的言論讓股市忽漲忽跌，這我們己經見識不只一次過了，但上上下下又怎麼樣？最後還不是要上？如果美國股市明年不往上走，那川普怎麼選？更別說經過統計，美國股市只要遇到總統大選年，有八成以上的機率是上漲的。因此我們大家都知道明年美股一定會漲，那麼台股就會被帶動。至於台股會不會有總統大選行情？坦白說筆者認為不會有，為什麼？因為從來就沒有什麼選舉行情，這種名詞就跟中秋變盤、端午變盤、春節變盤… 一堆有的沒的名詞，都是財經相關業者編出來的題材罷了，何必執著呢？現在外資還在賣超台股，完全沒有買進的跡象，這個時候談選舉行情，還太早！

現在重點是既然知道之後盤會漲，那麼究竟是怎麼漲？先跌後漲？還是先漲後跌再漲？從現在美國各大企業在第一、第二季的表現，就可以知道美股的高點有限了，既然如此，試問川普是趁還有 15 個月的時候，先讓美股回檔修正一段，然後明年再慢慢拉抬，還是很費力的想辦法讓指數一路漲到明年？相信大家都知道答案，既然如此，未來對台股、美股的期待，就不能太高，坦白說目前盤只要不跌就很好了！當然並不是說這樣就不能做股票，而是行情現在是處於區間操作的格局，而非長線大波段的多頭行情。如果掌握好區間的高低點的節奏，其實賺錢仍然不會是難事。

筆者一再強調，今年下半年的操作就是二個重點:「長線做內需股、短線做電子股」。內需股不受貿易大戰影響，雖然漲的慢，但波段下來獲利仍然可觀，先前我們的 9946 三發跟 6186 新潤，一個獲利近 50%，另一個也在 25% 左右，就是明顯的例子。而電子股雖然爆發力強，漲的快，但不好捉摸，但只要能掌握法人動向，「今天買，明天賺」仍然是可以快速的累積獲利並且一有狀況就立刻空手。上週的 2458 義隆電及 5289 宜鼎就是最好的例子，建議持續用這個方式操作，必定會安全許多。祝大家操作順利！

豐銀投顧 李世新 分析師